Cinco civis morrem em bombardeios russos no sul da Ucrânia

Cinco civis morreram nesta terça-feira (13) em bombardeios russos no leste e no sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades regionais, reportando também cortes de energia após estes ataques.

Na região de Kharkiv (leste), dois homens morreram e outros dois ficaram feridos na cidade de Kurilivka, perto da cidade de Kupiansk, disse o governador Oleg Sinegubov no Telegram.

Três horas depois, a cidade de Vovtchansk, localizada a cerca de 90 quilômetros a nordeste, perto da fronteira com a Rússia, foi alvo de fogo de artilharia, que matou uma mulher de 61 anos e feriu outra mulher de 51 anos em um mercado local, especificou o governador em uma declaração separada.