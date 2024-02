Bombardeio em Gaza deixa dois jornalistas da Al Jazeera gravemente feridos

Dois jornalistas da Al Jazeera ficaram gravemente feridos nesta terça-feira (13) em um bombardeio israelense no sul da Faixa de Gaza, informou a rede catari.

Segundo a Al Jazeera, o correspondente Ismail Abu Omar e o seu cinegrafista Ahmad Matar foram atingidos em um ataque no setor de Rafah, no extremo sul do território palestino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A rede denunciou em um comunicado um "ataque deliberado contra as equipes da Al Jazeera" e o classificou como "um crime (...) que se soma aos crimes de Israel contra jornalistas".