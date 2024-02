Biden chama amaeaça de Trump contra Otan de 'vergonhosa'

Trump costuma criticar os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por não cumprirem seus compromissos de gastos militares.

No sábado passado, o ex-presidente recordou uma conversa com um líder não identificado durante uma reunião da Otan.

"O presidente de um país grande se levantou e perguntou: 'Bem, senhor, se não pagarmos e a Rússia nos atacar, você nos protegeria?'", relatou Trump.

"Eu não os protegeria. Pelo contrário, encorajaria [a Rússia] a fazer o que quisesse. Eles têm que pagar, têm que pagar suas contas", acrescentou.

Na segunda-feira, Trump afirmou ter sido o responsável por tornar a Otan "forte" durante seu mandato.

"TORNEI A Otan FORTE, e até os RINOS e os democratas de extrema esquerda reconhecem isso", escreveu na rede Truth Social, usando o acrônimo que alguns conservadores atribuem a outros republicanos do partido: Republicano só de nome (Republicans in Name Only).