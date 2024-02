Biden afirma que comentários de Trump sobre a Otan são 'perigosos' e 'antiamericanos'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 13, que os comentários do ex-presidente americano Donald Trump questionando o compromisso dos EUA de defender seus aliados da Otan contra ataques russos eram "perigosos" e "antiamericanos", em meio a temores de aliados de Washington sobre o futuro da aliança militar em uma possível administração Trump no ano que vem.

O republicano é o favorito para garantir a nomeação de seu partido para concorrer a Casa Branca. Em um comício de campanha no sábado, 10, Trump afirmou que permitiria que a Rússia atacasse aliados da Otan que não se comprometessem a pagar 2% do PIB com o setor de defesa, como manda o estatuto da aliança militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O mundo inteiro ouviu isso, e o pior é que ele está falando sério", acrescentou Biden. O presidente americano afirmou que "quando os EUA dão a sua palavra, isso significa alguma coisa"