Agricultores espanhóis voltam a protestar e bloqueiam estradas

Agricultores da região espanhola da Catalunha (nordeste) protestaram novamente nesta terça-feira (13), bloqueando algumas estradas e acessos a infraestruturas com os seus tratores para protestar contra as dificuldades sofridas pelo setor.

Procedentes de vários pontos da região, várias centenas de tratores concentraram-se em uma das entradas do porto de Tarragona, situado cerca de 100 quilômetros ao sul de Barcelona, até o momento sem incidentes.

Mais ao norte, perto da fronteira com a França, os manifestantes conseguiram bloquear um trecho da movimentada rodovia AP-7 perto de Pontós (Girona), bloqueando a passagem com os seus tratores e montando barricadas, algumas com vegetação em chamas, segundo a mídia local.