Rafah vive um 'inferno' após bombardeio israelense

Majed tinha apenas 40 dias de vida quando morreu em Rafah, no sul de Gaza, durante a operação israelense que destruiu vários edifícios e permitiu o resgate de dois reféns.

"Ouvimos o bombardeio sem aviso prévio", disse Said al Hams, de 26 anos, no acampamento de refugiados de Rafah. O seu sobrinho "nasceu há exatamente 40 dias e morreu" no ataque, que deixou a mãe ferida.

O bebê é um dos quase 100 mortos na operação noturna israelense em Rafah, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza.