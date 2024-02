Jordânia pede 'cessar-fogo duradouro' em Gaza e EUA pedem pausa

Ambos os líderes descreveram, cada um à sua maneira, a situação em Rafah, na fronteira com o Egito. Segundo o rei, o mundo "não pode se permitir um ataque israelense" a Rafah, porque "causaria, certamente, outra catástrofe humanitária", no momento em que a situação já "é insuportável" para mais de 1 milhão de pessoas.

O soberano iniciou um giro internacional que o levará também a Canadá, França e Alemanha. A viagem do rei busca "mobilizar o apoio internacional para um cessar-fogo em Gaza e fornecer ajuda humanitária na Faixa de Gaza em quantidade suficiente e de maneira permanente", informou o palácio.

Abdullah II pediu "um Estado palestino independente, soberano e viável, com Jerusalém Oriental como capital, mas coabitando com Israel em paz e segurança". "Essa é a única solução que garantirá paz e segurança para os palestinos, israelenses e toda a região."

Washington está descontente com o governo de Benjamin Netanyahu, particularmente no que diz respeito a Rafah. Segundo a rede de TV NBC, o presidente americano expressa sua frustração em privado, mas seu governo não quis condicionar a ajuda militar dos Estados Unidos a objetivos relacionados com a proteção dos civis palestinos.

