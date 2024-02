Incêndio deixa um desaparecido no maior parque de diversões da Suécia

Um homem foi declarado desaparecido após um incêndio ocorrido nesta segunda-feira no maior parque de diversões da Suécia, em Gotemburgo, anunciaram autoridades.

A polícia comunicou nesta noite "o desaparecimento de uma pessoa durante o incêndio" e afirmou que "continuam as buscas para encontrá-la". O desaparecido "trabalha no projeto" de ampliação do parque de diversões Liseberg para acrescentar um novo espaço com água, onde ocorreu o incêndio, informou a direção do local.

A imprensa local exibiu imagens de bolas de fogo consumindo o parque e uma nuvem escura de fumaça sobre a cidade.