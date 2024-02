Ex-primeiro-ministro holandês e sua esposa morrem de mãos dadas por eutanásia aos 93 anos

"Ele morreu de mãos dadas com sua amada esposa, Eugenie Krekelberg, o apoio e âncora com quem esteve junto por mais de 70 anos e a quem sempre continuou a se referir como 'minha garota'", disse a organização sem fins lucrativos. disse em um comunicado.

Democrata cristão de origem holandesa tradicional, Van Agt tornou-se cada vez mais progressista depois de sair da política, acabando por abandonar o seu partido em 2017 devido a diferenças ideológicas com a abordagem do Apelo Democrata Cristão.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, elogiou o ex-político. "Com a sua linguagem floreada e única, as suas convicções claras e a sua apresentação marcante, Dries van Agt deu cor e substância à política holandesa numa época de polarização e renovação partidária", disse Rutte em um comunicado.

Histórico

Juntamente com o Partido Liberal de direita, o Apelo Democrata Cristão governou a Holanda com Van Agt como primeiro-ministro de 1977 a 1981. Após as eleições, tornou-se novamente primeiro-ministro, formando uma coligação com o Partido Trabalhista e os Democratas centristas.

Após uma visita a Israel em 1999, ele tornou-se cada vez mais expressivo sobre o seu apoio ao povo palestino. Ele se referiu à experiência da viagem como uma "conversão".