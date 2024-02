Estradas e erosão ameaçam antiga civilização amazônica no Equador

Ao longo de 300 km2 no vale do Upano, no sul da Amazônia, existe uma "cidade perdida" descoberta em 1978 que representa antigos assentamentos na região da floresta, de diferentes tamanhos e conectados por estradas.

A floresta os protegeu durante séculos, mas a construção de estradas, a erosão e o trabalho agrícola colocaram em risco os relevos de uma colossal civilização amazônica de 2.500 anos no leste do Equador.

Com a ajuda de um projeto estatal em 2015, ela e outros arqueólogos usaram as informações fornecidas por tecnologia sofisticada para identificar cerca de 7.400 relevos em formato de L, T, U, quadrados, retangulares e ovais.

Mas quando a arqueóloga da Universidade de Valladolid visitou a área anos atrás, descobriu que alguns desses gigantes terrestres haviam sucumbido ao poder da maquinaria moderna: "Eles foram danificados pela passagem das estradas".

A erosão, o desmatamento e a agricultura também colocam em risco os relevos com até quatro metros de altura e cerca de 20 metros de comprimento. "Com a chuva, o vento, os arados, etc, destroem-se com muita facilidade", explica Sánchez.

Além disso, o rio Upano, berço da cultura indígena de mesmo nome, é vítima de uma voraz mineração ilegal.

Como medida de proteção, o Instituto Nacional do Patrimônio Cultural (INPC) estatal começará a demarcar os limites do complexo na província de Morona Santiago (sudeste).

"A inveja que tínhamos do patrimônio arqueológico de nossos vizinhos peruanos ou de nossos distantes vizinhos mesoamericanos, temos aqui, no vale do Upano, em quantidade, em grandeza, em história, em manifestações culturais", diz o arqueólogo equatoriano Alden Yépez, da Universidade Católica do Equador.