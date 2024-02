Comunicado do Business Wire :Alphawave Semi plc

Charlie Roach disse: "Estou muito feliz por me unir à equipe de gestão da Alphawave Semi. Isto representa uma bela oportunidade de contribuir com uma empresa em rápido crescimento que é líder em conectividade de silício e soluções de computação, cruciais para sistemas de IA da próxima geração. Estou na expectativa de cooperar com Tony e a equipe, aplicando minha experiência com hiperscaladores e clientes de rede para expandir e executar com sucesso nossa próxima fase de crescimento."

Charlie é um executivo de vendas com muito talento, com mais de 20 anos de experiência em empresas de capital aberto no setor de semicondutores e comunicação IP. Antes de ingressar na Alphawave Semi, foi Vice-Presidente Sênior de Vendas Internacionais e Marketing Corporativo da Inphi, liderando a expansão da empresa em novos mercados, como centrais de dados de hiperescaladores e redes, alcançando um crescimento de mais de 10 vezes em receita e preço de ações quando a Inphi foi adquirida pela Marvell. Antes da Inphi, Charlie trabalhou na IDT (adquirida pela Renesas) e na AMCC/Applied Micro (adquirida pela MACOM).

Tony Pialis, Cofundador, Presidente e Diretor Executivo da Alphawave Semi, disse: "Estou animado em dar as boas-vindas a Charlie, um executivo de vendas e tecnologia com muito talento em nossa equipe de liderança executiva. Charlie vem com um histórico impressionante na Inphi, fazendo sólidas parcerias e conquistando vitórias estratégicas com crescimento de receita de mais de 10 vezes entre seus clientes hiperescaladores. Sua experiência é inestimável à medida que continuamos liderando em oferecer soluções de conectividade e silício computacional, que dão nova forma ao futuro da infraestrutura de IA da próxima geração."

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder mundial em fornecer conectividade de alta velocidade e soluções de silício computacional para a infraestrutura tecnológica ao redor do mundo. Diante do crescimento exponencial dos dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que os dados viajem de modo mais rápido, mais confiável e com maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes internacionais de primeiro nível em centrais de dados, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com.

Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.