Comunicado do Business Wire :Advanced Technology Research Council

Em um anúncio histórico no primeiro dia do Encontro de Cúpula Mundial de Governos (WGS) 2024, o Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (Advanced Technology Research Council - ATRC) de Abu Dhabi revelou uma iniciativa pioneira que visa facilitar o acesso mundial a soluções tecnológicas de ponta. A recém-lançada "Plataforma Mundial de P&D Tecnológico do ATRC" serve como um canal para que países aproveitem a experiência tecnológica dos EAU, a fim de enfrentar seus próprios desafios. Como força motriz por trás de Abu Dhabi e do ecossistema avançado de pesquisa e desenvolvimento (P&D) dos EAU, esta iniciativa ressalta o compromisso do ATRC em fomentar o crescimento inclusivo e a prosperidade mundial. Em uma era de rápida transformação tecnológica, a plataforma busca fechar as lacunas tecnológicas vividas pelas nações ao redor do mundo, oferecendo soluções adequadas às suas necessidades prementes. Para iniciar solicitações por meio da plataforma, o ATRC está alocando US$ 200 milhões em financiamento para acelerar a inovação, sobretudo para nações emergentes e em desenvolvimento. Ao se comprometer em absorver custos de recursos e pesquisa, o financiamento facilita o desenvolvimento de soluções tecnológicas sofisticadas, ao capacitar estas nações a acompanhar os mais recentes avanços.

A Plataforma Mundial de P&D Tecnológico do ATRC convida para solicitações de governos, organizações e partes interessadas elegíveis em todo o mundo, com prioridade à cooperação e a inclusão. Mediante um rigoroso processo de avaliação, iniciativas alinhadas à missão da plataforma irão receber suporte em seis setores prioritários: Aeroespacial e Espacial; Alimentação e Agricultura; Assistência Médica; Segurança e Proteção; Sustentabilidade, Meio Ambiente e Energia; e Transporte. Sua Excelência, Faisal Al Bannai, Secretário Geral do ATRC, destaca o profundo impacto mundial da iniciativa, ao declarar: "Nosso compromisso é capacitar todas as nações com os meios para prosperar neste mundo impulsionado pela tecnologia. O ATRC está pronto para fazer parceria com os países, alavancando nossa experiência em tecnologia para enfrentar seus desafios e impulsionar o progresso coletivo na era impulsionada pela IA." Durante quase quatro anos, o ATRC desenvolveu um ecossistema robusto de P&D, com mais de 850 pesquisadores de mais de 70 países. Construiu todo um ecossistema que respalda sistematicamente todas as fases cruciais da jornada de desenvolvimento de uma tecnologia. Sua entidade ASPIRE recruta talentos internacionais por meio de grandes desafios e competições mundiais, e identifica lacunas tecnológicas com seus clientes. O Technology Innovation Institute (TII) se concentra em pesquisa aplicada com resultados intencionais e abriga seus principais pesquisadores e cientistas, enquanto a VentureOne comercializa suas soluções, levando produtos e serviços de P&D do laboratório ao mercado. O ATRC oferece um espectro de capacidades que abrangem IA e quântica, robótica autônoma e criptografia, bem como materiais avançados, propulsão e espaço, ao direcionar as necessidades tecnológicas, da concepção à inovação. Desde identificar pontos problemáticos tecnológicos de uma entidade até desenvolver soluções de P&D personalizadas, o ATRC orquestra o ciclo de vida completo do avanço tecnológico para empresas e países que precisam de suporte. Situado na encruzilhada mundial, estende seu alcance a entidades ao redor do mundo, facilitando a inovação em uma escala realmente internacional. Al Bannai irá discursar em uma sessão plenária no Encontro de Cúpula Mundial de Governos, com destaque às suas opiniões sobre a evolução da IA e as oportunidades emergentes.

O Dr. Ray O. Johnson, Diretor Executivo do ramo internacional de pesquisa aplicada do ATRC na TII, expressou otimismo sobre o potencial do fundo para catalisar a inovação e disse: "Através desta plataforma, ajudaremos a identificar inovações inexploradas a nível mundial, ao liberar o poder das tecnologias de transformação e incentivar o crescimento econômico." O ATRC faz um chamado às nações para que cooperem e contribuam com o panorama tecnológico em todo o mundo. Para mais detalhes sobre o Fundo de P&D Tecnológico do ATRC, os solicitantes podem entrar em contato com o Conselho via ASPIRE, em aspireuae.ae. "Estamos aqui para identificar lacunas tecnológicas e facilitar soluções sofisticadas que os países tenham necessidade de explorar para um futuro resiliente", disse Stephane Timpano, Diretor Executivo da ASPIRE.

Em uma posição similar para apoiar a adoção mais ampla de tecnologias avançadas, no ano passado, o Technology Innovation Institute (TII) foi um dos primeiros a abrir o código-fonte de seu grande modelo de linguagem de classificação mundial, Falcon 40B, sob a licença Apache 2.0, isenta de royalties.