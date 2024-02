Alemanha e Dinamarca iniciam construção de nova fábrica de munição e Europa eleva produção

Os líderes da Alemanha e da Dinamarca se uniram, nesta segunda-feira, 12, numa cerimônia de inauguração de uma nova fábrica de munições, evidenciando os esforços da Europa para aumentar sua produção de armas, à medida que a guerra da Rússia na Ucrânia se prolonga.

Espera-se que a unidade, construída pela empresa de defesa Rheinmetall em suas instalações atuais em Unterluess, no norte da Alemanha, produza cerca de 200 mil projéteis de artilharia por ano, juntamente a explosivos e, possivelmente, outros componentes, incluindo ogivas. A Rheinmetall está arcando com o custo de cerca de 300 milhões de euros (US$ 324 milhões).

A Rheinmetall informou que a produção no local atenderá, principalmente, às necessidades das forças armadas alemãs, a Bundeswehr. A empresa disse que a prioridade é iniciar a produção o mais rápido possível. A construção da nova unidade deve demorar cerca de um ano.