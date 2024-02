Alcaraz diz que prefere ganhar ouro olímpico a vencer Roland Garros-2024

O espanhol Carlos Alcaraz disse nesta segunda-feira (12) em Buenos Aires que prefere conquistar a medalha de ouro no tênis nos Jogos de Paris-2024 do que vencer Roland Garros este ano.

Alcaraz, segundo colocado no ranking mundial, inicia sua temporada no saibro no Aberto da Argentina com a obrigação de defender o título conquistado no torneio sul-americano de 2023.

"Se tiver que escolher, este ano prefiro ganhar o ouro olímpico a vencer Roland Garros", disse o campeão do Aberto dos Estados Unidos (2022) e de Wimbledon (2023) em entrevista coletiva na capital argentina.