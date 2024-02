Ucrânia destrói 40 dos 45 drones lançados pela Rússia

A Ucrânia disse neste domingo (11) que destruiu a maior parte dos 45 drones de ataque que a Rússia lançou durante a noite, causando danos menores.

Esta informação surge um dia depois de as autoridades terem comunicado a morte de sete pessoas em um ataque russo, também com drones, contra um posto de gasolina em Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, no nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante a noite, os ocupantes lançaram 45 drones de ataque [...] 40 Shahed [drones] (UAVs) inimigos foram destruídos", relataram os militares ucranianos no Telegram.