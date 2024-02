Três soldados dos Emirados e um oficial do Bahrein morrem na Somália

Outros dois ficaram feridos no incidente, acrescentou o ministério.

Três soldados dos Emirados e um oficial do Bahrein morreram em um ataque na Somália, onde treinavam o exército local, informou no sábado o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Os EAU "continuam a coordenar e cooperar com o governo somali para investigar este ato terrorista", acrescentou o ministério.

Uma fonte do exército somali disse à AFP que o agressor era um membro do exército somali que disparou dentro do campo de treino na capital Mogadíscio e morreu durante o tiroteio.

O ataque foi reivindicado pelo Al-Shabaab, um grupo alinhado à Al-Qaeda que tem travado uma insurgência violenta contra o governo somali nos últimos 15 anos.

bur/pz/tym/mtp/mas/atm/cjc/aa