Rybakina vence Kasatkina e conquista WTA 500 de Abu Dhabi

A cazaque Elena Rybakina (nº 5 do ranking da WTA) conquistou o sétimo título de sua carreira, o segundo da temporada, ao vencer a russa Daria Kasatkina (nº 14) na final do torneio de Abu Dhabi em dois sets sem dificuldades, com parciais de 6-1 e 6-4.

Com essa resultado, Rybakina melhora seu já brilhante retrospecto na temporada: são 11 vitórias e apenas duas derrotas.

Daria Kasatkina havia eliminado nas semifinais a brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 13).