Paraguai vence Venezuela (2-0), conquista Pré-Olímpico e garante vaga em Paris-2024

Companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, Gómez terminou com cinco gols neste Pré-Olímpico, dividindo a artilharia com o argentino Thiago Almada e o uruguaio Luciano Rodríguez.

O Paraguai se classificou neste domingo (11) para os Jogos de Paris-2024 ao derrotar a anfitriã Venezuela por 2 a 0 no último dia do Pré-Olímpico Sul-Americano de futebol e, além disso, se sagrou campeão deste torneio Sub-23.

O Paraguai liderou o quadrangular final com sete pontos, seguido pela Argentina, que chegou a cinco ao vencer o Brasil por 1 a 0 mais cedo.

Assim, paraguaios e argentinos ficaram com as duas vagas olímpicas que estavam em disputa. O eliminado Brasil, vencedor do ouro no Rio-2016 e em Tóquio-2020, fechou com três pontos e a Venezuela com um.

"Sí se puede!" ("Sim, podemos!" em tradução livre), gritavam as arquibancadas do estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na esperança de ver a Venezuela no futebol olímpico pela segunda vez na história, após sua participação em Moscou-1980.

O jogo parecia começar da melhor maneira possível para os donos da casa, quando Vivas cabeceou para a rede após o goleiro Ángel González defender uma falta cobrada por Jovanny Bolívar.

O VAR, porém, abafou a comemoração devido a uma posição de impedimento.

O Paraguai mostrou mais uma vez a solidez evidenciada ao longo do torneio para dominar a partida.