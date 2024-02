Nolan, premiado pelo grêmio de diretores de cinema dos EUA por 'Oppenheimer'

"Oppenheimer" foi eleito o melhor filme do ano pelos diretores de cinema de Hollywood em uma cerimônia realizada no sábado em Los Angeles, sugerindo que a longa espera de Christopher Nolan pelo sucesso no Oscar poderá terminar em breve.

O diretor britânico, conhecido por seus complexos sucessos de bilheteria de sucesso comercial que nem sempre recebiam reconhecimento nas cerimônias de premiação, ganhou o prêmio mais cobiçado da premiação do Directors Guild of America (DGA).

"A ideia de que os meus colegas acham que mereço isso significa tudo para mim", disse o cineasta, referindo-se ao seu filme sobre a invenção da bomba atômica.