Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morre em acidente de carro

O detentor do recorde mundial de maratona, Kelvin Kiptum, e seu treinador Gervais Hakizimana morreram em um acidente de carro no oeste do Quênia, que também deixou um terceiro passageiro ferido, informou a polícia neste domingo (11).

"O acidente ocorreu por volta das 23h00 locais [17h00 no horário de Brasília)", disse a polícia.

Kiptum, que estabeleceu o melhor tempo mundial (2 horas e 35 segundos) na maratona de Chicago em outubro passado, tinha 24 anos. Ele estava em fase de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris.