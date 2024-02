Greta Thunberg protesta contra projeto de perfuração de petróleo na França

Os organizadores informaram que 3.000 manifestantes participaram do ato, enquanto as autoridades relataram que este número foi de 1.200 pessoas.

"O abandono dos combustíveis fósseis deve começar agora, rejeitando este projeto", afirmou Natalie Hervé, porta-voz do coletivo 'Stop Pétrole Bassin d'Arcachon', que descreveu a perfuração como um "mau sinal" para as ambições ambientais da França.

A ativista ambiental Greta Thunberg participou, neste domingo (11), em Bordeaux, no sudoeste de França, de um protesto ao lado de milhares de manifestantes contra um projeto de oito novas perfurações de petróleo, apesar de o país planejar parar a exploração de hidrocarbonetos até 2040.

Greta Thunberg chegou a Bordeaux um dia após protestar no sul do país ao lado de opositores ao projeto de construção de uma rodovia.

A jovem sueca, vestida com uma capa de chuva rosa e com uma kufiya palestina no pescoço, não fez declarações, mas dançou e entoou slogans em francês e inglês contra a indústria petrolífera.

As novas perfurações perto de Arcachon são um projeto do grupo canadense Vermilion Energy, que possui uma concessão para explorar petróleo na comuna de Teste-de-Buch até 1 de janeiro de 2035. Cerca de 50 poços produzem atualmente em torno de 1.500 barris por dia nesta região.

O projeto ainda precisa ser autorizado e seus críticos têm a opção de levá-lo à Justiça.

Em 2017, o governo francês submeteu a votação o encerramento progressivo da exploração de hidrocarbonetos no país até 2040.