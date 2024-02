Finlândia elege seu presidente em meio a tensões com a Rússia

Os finlandeses elegem, neste domingo (11), o seu presidente, cargo cuja importância tem crescido desde que o país aderiu à Otan, em meio a tensões com a vizinha Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

As assembleias de voto neste país do norte da Europa, que compartilha 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, abriram às 9h00 (04h00 no horário de Brasília) e encerrarão às 20h00 (15h00 em Brasília).

Cerca de 4,3 milhões de eleitores terão de escolher entre o ex-primeiro-ministro conservador, Alexander Stubb, e o ex-chefe da diplomacia, Pekka Haavisto.