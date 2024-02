EUA relata novos ataques de 'autodefesa' no Iêmen

O Exército americano indicou que realizou novos ataques contra dispositivos e mísseis dos rebeldes huthis no Iêmen que, segundo Washington, estavam prestes a atacar navios no Mar Vermelho.

"Em 10 de fevereiro, entre 16h00 e 17h00, horário de Sanaa (10h00 - 11h00 em Brasília), (as forças dos EUA) realizaram com sucesso ataques de autodefesa", disse o Comando Militar do Oriente Médio dos EUA (Centcom) em um comunicado neste domingo.

Os ataques foram realizados ao norte da cidade portuária de Hodeidah, no oeste do Iêmen, e tiveram como alvo dois drones navais de superfície e três sistemas móveis de mísseis antinavio "que estavam sendo preparados para serem lançados contra navios no Mar Vermelho", de acordo com o comunicado.