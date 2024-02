Comunicado do Business Wire :Saudi Sports for All Federation

Pela primeira vez, a linha de largada e chegada, e a Marathon Village que a acompanha, estavam localizadas próximas à Kingdom Arena e ao Boulevard World. A partir daí, competidores de todas as idades e condicionamentos físicos puderam desfrutar de uma das quatro corridas: a maratona completa (42,2 km), a meia maratona (21,1 km), e a corrida familiar de 10 km e 4 km. Nas quatro corridas, houve mais de 20.000 participantes, com um aumento significativo de corredoras, superando 7.200. No total, 64% eram homens e 36% mulheres.

Os três melhores maratonistas masculinos de elite foram Kigen Wilfred Kirwa do Quênia, Tilahun Abe Gashahun da Etiópia e El Ghouz Anouar do Marrocos, que receberam US$ 30.000, US$ 20.000 e US$ 10.000, respectivamente. As três principais maratonistas de elite, que receberam os mesmos valores, foram Badane Bedatu Hirpa, Desta Nigist Muluneh e Jebesa Zenebu Fikadu, todas da Etiópia. Os prêmios para corredores de elite na meia maratona iniciaram em US$ 5 mil para o primeiro lugar.

O Presidente da SFA, Sua Alteza Real, o Príncipe Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, disse: "Em linha com o mandato da iniciativa Visão Saudita 2030, eventos como este estão formando uma população mais saudável e feliz. E com o número crescente de participantes estrangeiros, estamos elevando o perfil da Arábia Saudita como nação esportiva."

A Diretora-Geral da SFA, Shaima Saleh Al-Husseini, disse: "O número notável de 36% de participação feminina ressalta nossos esforços concertados em capacitar as mulheres mediante o esporte e ajuda a tornar realidade as metas ambiciosas da Visão Saudita 2030. Esta conquista histórica anuncia um futuro mais brilhante e saudável."

Organizado pela Federação Saudita Esportes para Todos (SFA), em cooperação com o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico e Paraolímpico da Arábia Saudita, e a Federação Atlética da Arábia Saudita, os patrocinadores do evento incluíram o Saudi Awwal Bank e os principais patrocinadores ROSHN, PepsiCo, ASICS, Twauniya, Genesis e Al Arabiya, com um total de US$ 197.000 em prêmios em dinheiro concedidos aos vencedores. O evento também foi patrocinado pelo JPMorgan, Hisamitsu, Activia, L'Oréal, GSK, CALO, Kudu, Delta Sports e MDLBeast.

