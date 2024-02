Chinês Pan Zhanle bate recorde mundial dos 100m livre em Doha

Zhanle, de 19 anos, estabeleceu essa marca durante o revezamento 4x100m livre vencido pela China com o tempo de 3 minutos, 11 segundos e 8 centésimos. O recorde anterior estava nas mãos de Popovici desde o Campeonato Europeu em Roma, no verão de 2022.

O jovem chinês Pan Zhanle bateu o recorde mundial dos 100 metros livres em 46 segundos e 80 centésimos, baixando em seis centésimos o recorde anterior, do romeno David Popovici, neste domingo (11) no Mundial de Natação de Doha.

"Eu disse a mim mesmo: 'nade o máximo que puder'. Fiquei chocado quando vi o tempo, não esperava quebrar o recorde mundial agora, queria guardá-lo para as Olimpíadas de Paris", acrescentou.

Antes desses Mundiais, Pan havia conquistado apenas uma medalha mundial, a prata no revezamento 4x100 metros livre, no ano passado, em Fukuoka, no Japão.

Ele também tem três títulos nos Jogos Asiáticos, incluindo os 100 metros. Sua melhor marca anterior era de 45 segundos e 97 centésimos, o que o tornou o quinto homem mais rápido do mundo antes de chegar ao Catar.

