Barça salva um ponto contra o Granada (3-3); Atlético perde para o Sevilla

O Barcelona empatou neste domingo (11) em 3 a 3 com o Granada, pela 24ª rodada de LaLiga, enquanto o Atlético de Madrid perdeu fora de casa para o Sevilla por 1 a 0, resultado que reduz ainda mais as chances de título para os dois times, em benefício do Real Madrid. O Barça, atual campeão espanhol, já está dez pontos atrás do time merengue, enquanto o 'Atleti' permanece a treze pontos, situação que reduz as chances dos 'blaugranas' e 'colchoneros' pelo título. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Barcelona, o empate no final pareceu um mal menor, numa partida em que Lamine Yamal com uma dobradinha deteve um ousado Granada, que ficou em vantagem no placar em duas ocasiões.

O jovem de 16 anos abriu o placar (14'), antes do Granada virar com gols de Ricard Sánchez (43') e do argentino Facundo Pellistri (60'). O polonês Robert Lewandowski deixou tudo igual (63'), mas a equipe andaluza voltou a surpreender os anfitriões com uma cabeçada poderosa de Ignasi Miquel (66'). Na reta final da partida, Lamal conseguiu marcar o gol de empate definitivo (80') com um chute forte que salvou um ponto para os catalães, mas não evitou o tropeço, deixando-os 10 pontos atrás do líder Real Madrid (61). "Acho que cometemos erros que não podemos permitir", lamentou o técnico Xavi Hernández após o jogo em entrevista à Movistar. Depois de duas vitórias obtidas após o anúncio da saída de Xavi no final da temporada, o Barça voltou a perder pontos, embora continue no 'pódio' do campeonato (3º, 51 pontos) cinco pontos atrás do Girona (2º).

O Atlético de Madrid (4º) ficou com 48 depois de ser derrotado por 1 a 0 em sua visita ao Sevilla (15º), num jogo em que os 'colchoneros' também sofreram um duro golpe com a lesão do atacante Álvaro Morata. O único gol da partida foi marcado de cabeça em uma cobrança de escanteio pelo jovem Isaac Romero (15'), que continua se destacando desde que passou a jogar na equipe principal do Sevilla. Nos sete jogos que disputou Romero já marcou cinco gols, uma das poucas notícias positivas num ano cinzento para a equipa sevilhana.

"A verdade é que ele é uma grande descoberta. Antes de ser um bom jogador, é um bom companheiro de equipe", elogiou o meia Oliver Torres. "Ele nos enche de energia", acrescentou o técnico Quique Sánchez Flores sobre o jogador de 23 anos. No Sánchez Pizjuán o 'Atleti' foi para o intervalo em desvantagem no placar, mas a pior notícia veio logo no início do segundo tempo. Após um choque com o meio-campista francês do Sevilla Boubakary Soumaré (46'), Morata colocou as mãos no joelho e, aos prantos, teve que ser substituído no que parece ser uma lesão grave para o atacante do Atlético e da seleção espanhola.