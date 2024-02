Arsenal atropela West Ham (6-0) e segue na luta pelo título; United vence Villa

O Arsenal segue firme na luta pelo título da Premier League após atropelar o West Ham neste domingo (11) com um sonoro 6 a 0 na maior goleada fora de casa da história dos 'Gunners' e agora está em terceiro lugar na tabela, a dois pontos do Liverpool e empatado com o Manchester City. Também neste domingo o Manchester United surpreendeu ao derrotar o Aston Villa (2-1) fora de casa, e confirmou o seu bom momento com a terceira vitória consecutiva no campeonato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde sua vitória sobre o Liverpool no último domingo (3-1), o Arsenal ganhou moral para se colocar como um sério candidato ao título. O show de ofensividade contra o vizinho West Ham apenas reafirma essa candidatura. Os jogadores comandados por Mikel Arteta se vingaram assim das derrotas sofridas nesta temporada diante dos 'Hammers' (3-1 na Copa da Liga e 2 a 0 nos Emirates no final de dezembro). Terceiros colocados com 52 pontos, apenas dois atrás do Liverpool e com o mesmo número do Manchester City, que tem um jogo a menos, os 'Gunners' têm um saldo ofensivo de 53 gols, quase igual ao dos seus dois rivais, e a melhor defesa no campeonato (22 gols). O grande protagonista da partida entre Arsenal e West Ham foi Declan Rice. O jogador da seleção inglesa enfrentou pela primeira vez o seu ex-time no Estádio Olímpico de Londres e, apesar das vaias dos seus antigos torcedores sempre que tocava na bola, deu duas assistências e marcou um gol. Poderosos no jogo aéreo, os 'Gunners' marcaram de cabeça por meio de William Saliba (32') após um escanteio e de Gabriel Magalhães (44').

Pouco antes do gol do brasileiro, Bukayo Saka havia convertido um pênalti (41') e na última jogada antes do intervalo, o belga Leandro Trossard marcou o quarto (45'+2). "Se quisermos estar no topo teremos que ser muito consistentes e jogar neste nível, e hoje certamente fizemos isso", comemorou Arteta. No segundo tempo, com tudo praticamente decidido, Bukayo Saka voltou a marcar (63') e Rice fechou a conta, comemorando timidamente o gol contra seu ex-clube (65').

O West Ham (8º) mostrou um futebol muito fraco, o que tem feito neste início de 2024, em que ainda não venceu, e está cada vez mais afastado da zona europeia. Depois do baque sofrido pela equipe de Arteta na virada do ano, onde sofreu duas derrotas consecutivas no campeonato, uma delas em casa justamente contra o West Ham (2 a 0), além de uma eliminação na Copa da Inglaterra, o Arsenal soma agora quatro vitórias consecutivas. O West Ham de David Moyes, agora oitavo, não venceu um único jogo em 2024 e foi eliminado na Copa da Liga pelo Bristol (da segunda divisão).