Manchester City vence Everton (2-0) com 2 gols de Haaland e lidera Inglês

O Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês após vencer o Everton neste sábado (10) por 2 a 0, com gols marcados por seu astro Erling Haaland, e colocou pressão sobre Liverpool e Arsenal, que ainda disputarão suas partidas pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com esta vitória, o City acumula seis vitórias consecutivas no campeonato e 52 pontos no total, um a mais que o Liverpool, que recebe o Burnley (19º) neste sábado, e três acima do Arsenal, que visita o West Ham (7º) no domingo.

"O Everton jogou muito bem organizado. No primeiro tempo a nossa linguagem corporal não foi boa, sempre reclamando. Na segunda etapa fomos mais positivos", analisou após o jogo o técnico dos 'Citizens' Pep Guardiola, que comemorou por ter conseguido "três pontos muito importantes" na luta pelo título.