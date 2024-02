Hamas alerta que ofensiva israelense em Rafah deixaria 'dezenas de milhares' de vítimas

O Hamas alertou, neste sábado (10), que uma ofensiva terrestre israelense em Rafah poderá deixar "dezenas de milhares de mortos e feridos" nesta cidade do sul da Faixa de Gaza, último refúgio para os palestinos deslocados pela guerra no território.

"É impossível alcançar o objetivo da guerra sem eliminar o Hamas e deixar quatro batalhões do Hamas em Rafah", disse o líder. Para isso, é necessário que "os civis evacuem as zonas de combate", acrescentou.

Depois de passarem pela cidade de Gaza e por Khan Yunis, as forças israelenses preparariam agora uma operação terrestre em Rafah, na fronteira com o Egito.

Anteriormente, o Ministério da Saúde do Hamas havia indicado que 110 mortes durante a noite. Também relatou "combates intensos" no hospital Nasser em Khan Yunis, no sul do território, onde uma pessoa morreu. Ainda há 300 funcionários, 450 feridos e 10 mil desalojados no local.

As Nações Unidas também expressaram em diversas ocasiões medo pelos civis em Rafah e os Estados Unidos alertaram que não apoiariam uma operação "sem planejamento e sem reflexão" sobre o destino dos civis.

Em uma rara crítica a Israel desde o início da guerra, há quatro meses, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou "excessiva" a "resposta na Faixa de Gaza" ao ataque de 7 de outubro.

O conflito eclodiu naquele dia, quando milicianos islamistas mataram mais de 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um relatório da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma campanha incansável de bombardeios e operações terrestres contra Gaza, onde 27.947 pessoas morreram até agora, principalmente mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Na frente diplomática, um "novo ciclo de negociações", patrocinado pelo Egito e pelo Catar, e com a participação do Hamas, começou na quinta-feira no Cairo com o objetivo de obter "calma na Faixa de Gaza" e uma troca de reféns nas mãos do movimento islamista por prisioneiros palestinos em Israel, indicou um alto funcionário egípcio.

A delegação do Hamas deixou a cidade na sexta-feira após "negociações boas e positivas" com mediadores, disse uma fonte do grupo.

bur-gl/pz/sag/jvb/aa