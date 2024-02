A longa campanha presidencial nos Estados Unidos

Normalmente, a disputa se intensifica no verão no Hemisfério Norte, após a indicação oficial dos candidatos do partido republicano e democrata.

Todas as pesquisas mostram que neste assunto, os eleitores estão mais preocupados com Biden do que com Trump.

As confusões do democrata são examinadas com lupa, enquanto as de seu oponente são mais facilmente ignoradas.

Biden "precisa demonstrar aos eleitores que tem a força e as capacidades cognitivas necessárias, e a única maneira seria se colocar em situações espontâneas, onde o vejam refletindo e respondendo perguntas em tempo real", opina Robert Rowland, professor de comunicação política na Universidade de Kansas.