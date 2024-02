Waru Waru, uma técnica agrícola andina do passado contra crise climática

Do céu, parecem enormes geoglifos em forma de círculo, mas são, na realidade, a marca de uma técnica pré-hispânica que os camponeses resgataram para enfrentar a crise climática nos altos planaltos andinos de Puno, na fronteira do Peru e da Bolívia.

Trata-se dos Waru Waru - palavra quéchua que significa cume -, um invento do passado para proteger as culturas de batata e quinoa. Durante décadas, as pessoas fantasiaram com a ideia de que eram geoglifos feitos por extraterrestres, lembram os moradores.

"É um sistema agrícola para poder enfrentar a mudança climática, que mudou as estações do ano. É muito benéfico em tempos de seca e geadas", disse à AFP o agricultor César Cutipa, de 42 anos.