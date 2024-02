Seiji Ozawa, a união musical entre Oriente e Ocidente

Elogiado em todo o mundo, o maestro japonês Seiji Ozawa simbolizou ao longo de uma extensa carreira internacional a união entre a música do Oriente e do Ocidente.

Diretor musical da Orquestra Sinfônica de Boston por quase trinta anos, o maestro com cabelos esbeltos assumiu a direção da Ópera de Viena em 2002.

Na infância de Ozawa, os sons orientais se misturaram aos louvores do catecismo.

No entanto, seu destino como pianista foi interrompido durante uma partida de rúgbi na adolescência, em um acidente que quebrou seus dois dedos.

Sob a orientação de seu mestre Hideo Saito, optou pelos estudos de composição e regência. Seus dois primeiros prêmios conquistados o lançaram aos holofotes da cena musical japonesa.

Descrito no Japão como "o maior talento do ano" de 1958, Ozawa partiu no ano seguinte para conquistar a Europa - uma virada em sua carreira.