Scholz e Biden pressionam Congresso dos EUA sobre ajuda à Ucrânia

O líder alemão afirmou que espera avanços no desbloqueio da ajuda de Washington a Kiev.

"O fracasso do Congresso dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia é quase uma negligência criminosa", disse Biden ao receber Scholz no Salão Oval. "É ultrajante."

"Sem o apoio dos Estados Unidos e [...] dos Estados europeus, a Ucrânia não teria nenhuma chance de defender seu próprio país", advertiu Scholz.

O Senado americano deu na quinta-feira o primeiro passo para desbloquear um pacote legislativo que inclui cerca de 60 bilhões de dólares (298 bilhões de reais) em ajuda militar para a Ucrânia.

Mas seu futuro continua incerto, já que os congressistas próximos ao ex-presidente e pré-candidato à Casa Branca, Donald Trump, se recusam a dar mais dinheiro a Kiev.

Os 27 países da União Europeia recentemente concordaram com um pacote de 50 bilhões de euros (267 bilhões de reais) até 2027, depois que a Hungria retirou seu veto.

A Alemanha é o segundo maior contribuinte em termos absolutos, depois dos Estados Unidos, com mais de 7 bilhões de euros (37 bilhões de reais) este ano, e pede a seus parceiros europeus que aumentem sua ajuda.

Enquanto isso, as tropas ucranianas resistem com dificuldades no front.