Paquistão caminha para coalizão sem grupo que lidera apuração

Isso os coloca à frente dos outros dois partidos que disputam o poder, a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), do ex-premiê Nawaz Sharif, com 69 cadeiras; e o Partido do Povo Paquistanês (PPP), de Bilawal Bhutto Zardari, que obteria 51.

Nenhum dos três conseguirá obter a maioria absoluta, então o vencedor terá que forjar alianças, de acordo com as projeções.

Todas as opções estão em aberto, embora a PML-N ainda seja a formação melhor posicionada para isso.

"Convidamos os outros partidos e os candidatos vencedores a trabalharem conosco", disse Nawaz Sharif, que já exerceu três mandatos como primeiro-ministro.

Aos 74 anos, o ex-governante retornou do exílio em outubro e contaria com o apoio do Exército, segundo observadores.