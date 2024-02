Olympique de Marselha empata com Metz e soma 5º jogo sem vencer

O Olympique de Marselha (7º), que ficou com dez jogadores desde o primeiro tempo, empatou em casa com o Metz (16º) em 1 a 1 nesta sexta-feira (9), na abertura da 21ª rodada do Campeonato Francês, emendando seu quinto jogo consecutivo sem vencer.

Sem o capitão Samuel Gigot, expulso aos 30 minutos, o Olympique marcou primeiro com Faris Moumbagna (55'), mas sofreu o empate pouco depois com Matthieu Udol (60').

Em crise desde o início da temporada, o time de Marselha teve uma melhora desde a chegada do técnico Gennaro Gattuso, em setembro do ano passado, mas continua distante da zona de classificação para a Liga dos Campeões.