'O carnaval chegou': magia dos desfiles começa no Rio

"Muita ansiedade, muito cansaço também", confessa Pedro H. Gaspar. Para este dançarino, o "cansaço" é resultado de muitos meses de ensaios exigentes. A "ansiedade" se explica em poucas palavras: o carnaval do Rio vai, enfim, começar. "A gente fala muito aqui da 'TPC', a Tensão Pré-Carnaval, que todo mundo que participa da escola de samba sente", explica Gaspar à AFP. Este jovem negro de 30 anos, de sorriso largo e elegância evidente, é um dos passistas da Unidos de Vila Isabel, uma das doze prestigiadas escolas do Grupo Especial, que vão desfilar na Marquês de Sapucaí nas noites de domingo e segunda-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O carnaval chegou", diz uma expressão consagrada. Nos últimos dias, os blocos arrastam multidões de foliões fantasiados, embriagados de alegria e de cerveja, ao som de ritmos variados.

Mas, como acontece todo ano, paralelamente ao carnaval de rua, os desfiles suntuosos no mítico Sambódromo diante de 70.000 espectadores cada noite serão o ponto alto da festa. Este ano, a passarela do samba, monumento projetado por Oscar Niemeyer, comemora 40 anos. Ali, os componentes das escolas de samba vão defender as cores de suas agremiações em uma competição duríssima, embalada por sambas-enredo criativos e eletrizantes. Para além da representação artística, o carnaval também manifesta sua pertinência política e social, trazendo nos sambas-enredo a exaltação de figuras negras às vezes desconhecidas, de tradições mergulhadas em suas raízes africanas, mas também, de homenagem às comunidades indígenas. A Salgueiro vai celebrar a resistência dos Yanomami, indígenas da Amazônia que sofrem uma grave crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal. Embora o drama vivido por esta comunidade tenha registrado proporções catastróficas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, tem tido dificuldades para reverter a situação.

Play

"O desfile das escolas de samba continua sendo um lugar onde o Brasil pensa ele mesmo", entusiasma-se o professor do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II e pesquisador em "pensamento social do samba", Mauro Cordeiro. "O carnaval carioca hoje é um espaço em que se discutem as questões fundamentais, políticas e sociais, do Brasil", acrescenta o pesquisador, que atuou na GRES Beija-Flor de Nilópolis e foi responsável pela concepção e desenvolvimento do enredo "Brava gente! O grito dos excluídos no bicentenário da independência", apresentado pela escola no carnaval de 2023. Embora também haja espaço para a leveza - como o samba-enredo da Mocidade deste ano, dedicado ao caju, já considerado um hit -, o carnaval é coisa séria.

E os festejos, que rendem à cidade receitas consideráveis - 5,3 bilhões de reais estimados para esta edição -, não escapam das preocupações cotidianas. Como medida de segurança, as autoridades do Rio anunciaram a mobilização de milhares de policiais durante o carnaval, especialmente no entorno do Sambódromo. Outra questão séria: a epidemia da dengue, que já teve 50 mortes confirmadas em todo o país. A cidade decretou estado de urgência sanitária, e repelentes serão distribuídos aos espectadores do desfile.