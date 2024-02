Menina é resgatada nas Filipinas quase 60h após deslizamento de terra

As equipes de emergência resgataram nesta sexta-feira (9) uma menina que passou quase 60 horas presa, após um deslizamento de terra em uma cidade do sul das Filipinas que matou ao menos 27 pessoas e deixou quase 100 desaparecidos.

O deslizamento de terra aconteceu na terça-feira (6) à noite na cidade de Masara, na ilha de Mindanao, a segunda maior das Filipinas.

A menina, de três anos, segundo a Cruz Vermelha das Filipinas, foi encontrada pelas equipes de resgate, que retiram os escombros com pás e com as próprias mãos em busca de sobreviventes.