Lagarto descoberto no Peru é batizado em homenagem a vocalista do Iron Maiden

O exemplar "Enyalioides dickinsoni", nome científico do réptil, foi descoberto junto com outra nova espécie, a "Enyalioides cyanocephalus", nas florestas úmidas da Cordilheira de Colán, na região do Amazonas (nordeste), informou a instituição.

Dickinson, de 65 anos, é o "frontman" do Iron Maiden, a banda fundada em 1975 em Londres. Considerado um dos conjuntos mais importantes e representativos do gênero, o grupo conta com legiões de fãs em todo o mundo, em particular na América Latina, onde costumam encher estádios em suas turnês.

A nova espécie de lagarto se destaca por sua cabeça laranja, corpo verde e pernas curtas.

As novas espécies foram descobertas recentemente como parte de uma pesquisa desenvolvida por especialistas da Rainforest Partnership, dos Estados Unidos, do Instituto Peruano de Herpetologia e do Museu de Zoologia da Escola de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Equador.

O santuário nacional Cordilheira de Colán, no Amazonas, tem 39.215 hectares de extensão e acolhe cerca de 470 espécies de aves e 70 de mamíferos.

cm/ljc/llu/rpr/dd