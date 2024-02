Forças israelenses atacam hospital no sul de Gaza, diz ONG

A Forças Armadas israelenses invadiram, nesta sexta-feira (9), um hospital em Khan Yunis, cidade no sul da Faixa de Gaza sitiada há semanas, anunciou o Crescente Vermelho palestino, que administra o estabelecimento.

"As forças de ocupação [israelenses] tomaram o hospital Al Amal e começaram a revistá-lo", afirmou a instituição, equivalente à Cruz Vermelha, em comunicado, acrescentando que estão tendo dificuldades na comunicação com suas equipes no interior da unidade hospitalar.

A AFP questionou o Exército israelense sobre esta informação, mas não obteve resposta até o momento.