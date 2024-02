ELN anuncia bloqueio armado em região da Colômbia em meio à trégua com governo

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em negociações de paz com o governo de Gustavo Petro, anunciou um "bloqueio armado por tempo indeterminado" em uma região carente do noroeste da Colômbia, apesar da trégua bilateral de cessar-fogo em vigor desde agosto.

Em um comunicado público divulgado nesta sexta-feira (9), a frente de guerra ocidental dessa organização proibiu a circulação e a atividade ao longo dos rios San Juan, Sipí, Cajón e Calima, no departamento de Chocó, com população majoritariamente negra. O "bloqueio armado" entra em vigor "a partir da 00h do dia 10 de fevereiro deste ano, com o objetivo de preservar a vida e a integridade da população não combatente", indicou o ELN.