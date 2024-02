Wall Street alcança novos recordes com leve alta

Durante a sessão, o S&P 500 chegou a menos de um ponto dos 5.000, antes de ceder o pequeno terreno conquistado.

"Quando atingirmos a marca das 5.000 unidades, será um marco significativo. É apenas um número, mas é simbólico da força que temos visto nas ações, apesar de tudo o que está acontecendo no mundo", comentou Angelo Kourkafas, estrategista de investimentos da Edward Jones, à AFP.

O mercado assimilou muitos resultados corporativos, com a Disney e o fabricante de microprocessadores Arm Holding atraindo todo o interesse dos investidores.

A Disney subiu 11,49% para 110,53 dólares, uma alta de um ano para as ações do gigante do entretenimento. O grupo faturou US$ 23,55 bilhões (R$ 117,27 bilhões) no período de outubro a dezembro, o primeiro trimestre de seu exercício escalonado.

A principal fabricante britânica de semicondutores Arm, subsidiária do grupo japonês SoftBank, disparou 47,89% para 113,89 dólares, elevando sua avaliação de mercado muito acima dos US$ 100 bilhões (R$ 498 bilhões).

O fabricante de brinquedos Mattel (+0,32%) também teve uma valorização, registrando melhores resultados no quarto trimestre. Mas a empresa espera uma receita estável em 2024 e lançou um novo plano econômico.