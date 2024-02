Usina nuclear de Fukushima, no Japão, tem vazamento de água; não há sinal de contaminação

Estima-se que água suficiente para encher duas piscinas comuns de quintal vazou por uma saída de ar, deixando uma poça de água em uma placa de ferro do lado de fora e infiltrando-se no solo ao redor, disse a Tepco, mas nenhuma água radioativa escapou da usina.

Água altamente radioativa vazou de uma máquina de tratamento na usina nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão, nesta quinta-feira, 8. Segundo autoridades locais, não há feridos, e o monitoramento de radiação não mostra contaminação no ambiente externo.

A poça de água foi limpa e o solo contaminado está sendo removido, disse o porta-voz da Tepco, Kenichi Takahara. Não se sabe quando a máquina começou a vazar, mas a Tepco disse que nenhum problema foi detectado em uma inspeção na terça-feira.

Válvulas abertas

O vazamento pode ter sido causado por válvulas deixadas abertas enquanto os trabalhadores lavavam a máquina com água filtrada - um processo destinado a reduzir os níveis de radiação antes dos trabalhos de manutenção, disse Takahara.

A Tepco disse que 10 das 16 válvulas de ar que deveriam estar fechadas foram deixadas abertas durante a lavagem e o vazamento parou quando as válvulas foram fechadas. Os níveis de radiação ao redor da usina e dentro das calhas na instalação não aumentaram.

A máquina de filtragem faz parte do controverso projeto de descarga de águas residuais da Tepco, que começou em agosto. A usina de Fukushima sofreu fusões nucleares triplas após o terremoto e tsunami de 2011. As descargas, que devem continuar por décadas, foram fortemente contestadas por grupos de pesca e países vizinhos, incluindo a China, que imediatamente proibiu as importações de frutos do mar japoneses.

Críticas da China