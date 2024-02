Ucrânia substitui o comandante-em-chefe de suas Forças Armadas

A mudança é significativa e ocorre poucos dias antes do aniversário de dois anos da invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

No verão de 2023, a Ucrânia tentou recapturar os territórios ocupados pela Rússia no leste e no sul do país, mas não conseguiu repelir significativamente as forças russas.

Sirski é o "general mais experiente da Ucrânia", destacou o chefe de Estado, sublinhando que liderou a defesa de Kiev, a capital, quando começou a invasão russa.

O novo comandante-chefe também liderou a contraofensiva ucraniana lançada no outono de 2022, que libertou a região de Kharkiv, no nordeste do país.

O general demitido Zaluzhny, de 50 anos, reconheceu que para combater a Rússia, a estratégia da Ucrânia deve "mudar e se adaptar".

"Nosso combate continua e evolui a cada dia. As tarefas de 2022 são diferentes das de 2024. Portanto, cada um deve mudar e se adaptar às novas realidades. Para vencermos juntos", escreveu Zaluzhny no Telegram.