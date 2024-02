Senado dos EUA começa a debater ajuda à Ucrânia, sem exigência migratória

Os senadores dos Estados Unidos superaram um primeiro obstáculo nesta quinta-feira (8) para adotar um pacote de ajuda externa, com um resgate de US$ 60 bilhões (R$ 298,8 bilhões) para a Ucrânia, depois de remover a seção migratória do projeto de lei.

Os republicanos concordaram em pelo menos considerar o projeto de lei em uma votação de procedimento, cujo resultado foi surpreendente.

Até agora, os conservadores haviam se oposto a abordar o desembolso de fundos para a Ucrânia, Israel e Taiwan sem que antes o governo do presidente democrata Joe Biden endurecesse a política de fronteira, especialmente a segurança na fronteira com o México.