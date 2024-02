Sede do grupo chinês Huawei na França é alvo de operação de busca

No momento, não se sabe do que exatamente está sendo acusada a empresa, cuja sede francesa fica em Boulogne-Billancourt, a oeste de Paris.

A Huawei desembarcou no país em 2003, onde o grupo abriu seis centros de pesquisa e um centro global de design em Paris. No momento, constrói, no nordeste da França, sua primeira fábrica fora da China, para produzir equipamentos para redes de telecomunicações móveis, em particular 5G, a partir do final de 2025.

A empresa afirma contar, também, com 20% do mercado francês de infraestruturas de telecomunicações, apesar das severas restrições impostas pela chamada lei "anti-Huawei" em 2019. Esta legislação busca proteger as redes francesas dos "riscos de espionagem, hacking e sabotagem" pelo 5G.

Fundada em 1987, a Huawei, uma empresa privada que não cota na Bolsa, afirma empregar mais de 200.000 pessoas em mais de 170 países e regiões.

O grupo com sede em Shenzhen, no sul da China, está há vários anos no centro de uma intensa rivalidade tecnológica entre Pequim e Washington.

Sem fornecer provas, os Estados Unidos acusam-no de espionagem para as autoridades chinesas, o que a Huawei rejeita.