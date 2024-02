Reeleição de Trump ameaçaria ajuda à Ucrânia e à Otan, alertam especialistas

O retorno de Donald Trump à Casa Branca implicaria o fim da ajuda americana à Ucrânia, o "desmoronamento" da Otan e o enfraquecimento da liderança dos Estados Unidos, alertam especialistas e diplomatas, como a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A Universidade de Columbia em Nova York, onde Hillary agora é professora de Relações Internacionais, realizou na quarta-feira um simpósio sobre "o futuro da Ucrânia" depois de quase dois anos da invasão russa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos em um momento crucial, não só para a Ucrânia, mas também para o Ocidente e para Otan", advertiu a ex-chefe da diplomacia americana (2009-2013), cujo final de mandato coincidiu com o início da deterioração das relações entre Estados Unidos e Rússia após a reeleição do presidente Vladimir Putin em 2012.

Para a ex-senadora por Nova York e candidata presidencial derrotada em 2016, "a forma como nós, Estados Unidos, reagiremos ou deixemos de reagir terá um impacto incomensurável na ordem mundial do século XXI". Washington é o principal apoio militar de Kiev, com mais de 110 bilhões de dólares (R$ 548,9 bilhões na cotação atual) já desbloqueados pelo Congresso, mas a maior potência mundial está há meses sem aprovar novos fundos para a Ucrânia. A influência que Trump exerce em um setor dos representantes republicanos e o cabo de guerra com os democratas liderados pelo presidente Joe Biden fizeram o Congresso adiar até esta quinta-feira (8) uma votação sobre a ajuda a Kiev e a seu aliado israelense. Hillary, que foi chefe da diplomacia na administração de Barack Obama (2009-2017) e era a favor do intervencionismo americano no exterior, considerou "vergonhoso que a ajuda à Ucrânia seja retida no Congresso por uma política mesquinha". "A agressão russa e o sofrimento dos ucranianos não devem ficar sem resposta", disse a democrata de 76 anos, porque, do contrário, seria "um presente para Vladimir Putin e um golpe na liderança mundial dos Estados Unidos a favor da liberdade e da democracia". Para Kimberly Marten, professora de Ciência Política da Barnard College, de Columbia, o cenário é ainda pior: o presidente Putin "acredita que é provável que Donald Trump vença as próximas eleições e, quando isso ocorrer, a Otan desmoronará".

Play

O ex-presidente republicano (2017-2021) e empresário, que provavelmente será o rival de Biden em novembro, tem-se mostrado cético, muitas vezes hostil, sobre a ajuda contínua dos Estados Unidos à Ucrânia. Ameaça, inclusive, abandonar a Otan, se voltar à Casa Branca. Para a ex-embaixadora americana na Ucrânia Marie Yovanovitch, "se não os ajudarmos, (os ucraninos) perderão (apoio) em Washington e perderão no campo de batalha". A diplomata americana também acredita que "os russos contam com uma vitória do ex-presidente Trump" que "nos tiraria da Otan".

"Um panorama muito, muito sombrio para a Ucrânia, no qual estaríamos abandonando os nossos aliados para, na verdade, ajudar nossos adversários". Ian Bremmer, do grupo de estudos Eurasia e professor de Relações Internacionais na Universidade de Columbia, foi mais moderado: não vê seu país "abandonando a Otan", se Trump voltar à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025. "Será mais uma questão do nível de envolvimento dos Estados Unidos" com a Aliança Atlântica e com a União Europeia, explicou o especialista.