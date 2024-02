PSG enfrentará o Nice nas quartas de final da Copa da França

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, vai enfrentar o Nice, seu principal perseguidor, nas quartas de final da Copa da França, que serão disputadas no final de fevereiro, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (8).

Nas oitavas, o PSG eliminou o Brest (3 a 1), enquanto o Nice passou pelo Montpellier (4 a 1).

Outro duelo entre clubes da primeira divisão francesa será entre Lyon e Strasbourg.