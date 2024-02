Presidente do PSG quer abandonar definitivamente o Parque dos Príncipes

"Acabou, queremos sair do Parque dos Príncipes", declarou nesta quinta-feira (8) o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, dois dias depois de a prefeitura da capital francesa negar a venda do estádio ao clube.

"É muito fácil falar agora que o estádio não está à venda. Nós sabemos o que queremos, perdemos anos querendo comprar o Parque, mas agora acabou, queremos sair", explicou o dirigente catari aos jornalistas no Congresso da Uefa, em Paris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PSG, comprometido até o final de 2043 em um arrendamento de 30 anos com a prefeitura, proprietária, considera indispensável a aquisição do estádio para pôr em prática seu projeto de ampliação para 60 mil lugares, frente aos 48 mil atuais.