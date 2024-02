Polícia mata autor de sequestro em trem na Suíça

Autoridades abriram uma investigação para descobrir o motivo do sequestro. O porta-voz da polícia ressaltou que a identificação do agressor ainda não havia sido concluída.

O sequestrador seria "um solicitante de asilo" iraniano de 32 anos que estava armado com um machado e uma faca e se comunicava em fársi e inglês, disse em entrevista coletiva o porta-voz da polícia do cantão de Vaud, Jean-Christophe Sauterel.

Um agente matou o sequestrador quando ele avançava em sua direção com o machado levantado, informaram autoridades. O grupo de intervenção havia conseguido entrar no trem e se posicionar entre o sequestrador e os 15 reféns.

O sequestro durou das 18h35 às 22h30 locais. O trem ficou parado na estação de Essert-sous-Champvent, a poucos quilômetros do lago turístico de Neuchâtel.

Os passageiros alertaram as forças de ordem, que negociaram com o sequestrador pelo WhatsApp, com a ajuda de um intérprete de fársi. Autoridades decidiram entrar no trem às 22h15.

