Guterres diz que agência da ONU para os refugiados palestinos é insubstituível

"Não é possível" substituir a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) em Gaza, afirmou, nesta quinta-feira (8), o secretário-geral da ONU, António Guterres, apesar de doadores importantes terem suspendido suas contribuições à organização, que está no olho do furacão.

Israel acusou 12 dos seus 30 mil funcionários regionais, incluindo cerca de 13 mil em Gaza, de envolvimento nos ataques realizados pelo movimento islamista palestino Hamas no último dia 7 de outubro. Após a acusação, vários países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Suécia, anunciaram a suspensão de suas contribuições à agência, o que pode fazer com que ela encerre suas atividades até o fim do mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora alguns tenham sugerido redirecionar o dinheiro para outras organizações da ONU, Guterres descartou essa possibilidade. "Não é possível substituir o trabalho da UNRWA em Gaza", afirmou hoje, em entrevista coletiva. "A espinha dorsal da distribuição humanitária da ONU em Gaza é formada pelos 3.000 funcionários da UNRWA dedicados à resposta de emergência."